وزير النقل يبحث مع غادة والى سبل التصدى للجرائم العابرة للحدود

جدة - نرمين السيد - بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والى، والوفد المرافق لها، أطر التعاون والتحديات الراهنة فى كثير من المجالات.





وأوضح وزير النقل - خلال اللقاء - أن الوزارة لديها القدرة على إفادة ومساعدة دول الجوار على إنشاء ميناء نموذجى بغاطس يسمح بدخول مراكب معينة، من بنية تحتية وفوقية وتجهيز أرصفة متعددة وإنشاء منطقة لوجيستية لخدمة وسرعة حركة التجارة.

وأكد الوزير أهمية تحقيق التوازن بين تحقيق انسياب التجارة الدولية وبما لا يتعارض مع توسيع نطاق الاشتباه، للسيطرة على أعمال التهريب بالموانئ البحرية والبرية، عن طريق بناء القدرات الفنية للمسئولين المعنيين بالتصدى للجرائم العابرة للحدود الوطنية والتدريب على البرامج العالمية لفحص المهربات و الحاويات.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل على استعداد لتخصيص أماكن لتدريب الفنيين والمسئولين من الجهات المعنية الوطنية ذات العلاقة بالفحص وتيسير الإجراءات، وكذا الدول الخارجية وخاصة دول الجوار لتعميم الاستفادة من مشروع بناء القدرات.

من جهتها، استعرضت الدكتورة غادة والى، دور وجهود مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى مجال التصدى للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التى تتم عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية، وهو الدور الذى يطلع به فرع إدارة الحدود بالمكتب الرئيسى "بفيينا" بالتعاون مع المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت غادة والى إلى عدة برامج رئيسية من أهمها برنامج مراقبة الحاويات، مضيفة أنه يعد مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) لإنشاء والحفاظ على ضوابط فعالة لمراقبة الحاويات فى الموانئ البحرية والجافة والحدود البرية والسكك الحديدية والمطارات، لمنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من البضائع ولتسهيل التجارة المشروعة وحماية الإيرادات الحدودية.

واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على سبل المضى قدما لدعم مصر فى قطاع النقل ضمن اختصاصات مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.