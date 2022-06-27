«متخافيش اتكلمى».. التضامن تحارب الابتزاز والتحرش الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - شارك فى اللقاء الدكتورة منال ماهر المدير التنفيذى لمؤسسة آل قره، ونهاد أبو القمصان عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس مؤسسة قضايا المرأة، وأمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، وهانى إبراهيم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والسادة أعضاء مجلس النواب، والدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية وأكاديمية التدريب PLP، وممثلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المهتمون بقضايا المرأة والسلام المجتمعى، ولفيف من الإعلاميين.

ويهدف المؤتمر إلى توعية الفتيات بأشكال الإبتزاز الإلكترونى وطرق الوقاية وكيفية التصدى له، وطرق الحصول على المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنها فى مكاتب شكاوى، ومراحل التقاضى وسريته، ومناقشة كيفية أخذ حق الفتاة ضحية التحرش أو الابتزاز الإلكترونى، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى، ودور الإعلام فى التوعية بآليات الحماية، وكيفية تداول الحوادث المختلفة وكيفية نشر التوعية والنصح والإرشاد للحماية قبل وأثناء وبعد التحرش أو الإبتزاز.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الوعى العام بالقضايا المجتمعية التى تساهم فى إقرار الأمن الشخصى، وتحسين بيئة حياة المواطن، ونشر السلام المجتمعى، والمساهمة فى حصول المواطنين الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم وصون كرامتهم، وتلك هى أهم أركان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى أطلقها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن قضايا التنمر وابتزاز المرأة ليست قضية إنسانية فحسب، وإنما هى قضية ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، هى حق الحياة الكريمة لكل مصرية ولكل مصرى.

وأضافت القباج أن موضوع التحرش والابتزاز الإلكترونى قد فرض نفسه مؤخرا بما يحدث تكرارا من حوادث وجرائم مؤلمة تعكس خللا فى المنظومة القيمية والسلوكية والنفسية لكثير من الشباب، فنجد ظواهر مثل التنمر، والتحرش، والعنف، والانتحار وغيرها من الظواهر التى تؤثر سلبا على تماسك المجتمع، وتتعاظم ممارسة تلك الظواهر مع الفتيات والنساء فى كثير من الأحيان، وغالبا ما لا تصرح المرأة بتعرضها للابتزاز أو التنمر بسبب الثقافة الزائفة، أو الخوف من الفضيحة، أو تعرض أسرتها للتفكك، أو خشية من عدم وجود من يساندها ويدعمها فى الحديث عن معاناتها.

وتطرق الحديث أن هناك من يسقط الذنب على الفتاة مبررا بتبرج الفتاة، أو بلزوم السترة، أو أولوية سمعة الأسرة، وتبقى الأنثى غالبا هى المذنب أو الجانى.

وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى دعوة لكسر حواجز الصمت، ودعت المرأة لتقهر خوفها وصمتها وترفض كل أشكال الابتزاز، كما دعت المجتمع أن يهجر جميع الظلم الذى قد يوقعه على المرأة، أو السلبية تجاه هدر حقوقها.

وأوضحت القباج أن جريمة التحرش والابتزاز آفة مجتمعية زادت قسوتها وانتشارها مع انتشار غزو الانترنت فى كل أنحاء العالم، وقد أشارت إحدى الدراسات الميدانية التى أجريت العام الماضى أن الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش الالكترونى أعلى من اللاتى تعرضن للتحرش بالشارع بنسبة 50%، كما أفادت تلك الاستطلاعات أن التحرش الإلكترونى قد طال الفتيات فى سن 8 سنوات فى المتوسط، وأن 18% ممن تعرضن للتحرش الإلكترونى لديهن مشكلات فى المدرسة، و24% من الفتيات اللاتى تعرضن للمضايقات الإلكترونية لديهن شعور بعدم الأمان وبالتوتر.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه هناك حاجة ماسة إلى محو الأمية الرقمية فى تعزيز الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ومكافحة المعلومات المضللة، والخطاب الذى يحفز على الكراهية والعداوة، ولذلك ستتبنى الوزارة بالتنسيق مع المجالس القومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات الشريكة أنشطة التوعية والتدريب على سبل تأمين حساباتهم الرقمية، وحفظ خصوصياتهم، وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية، وأيضا كيفية التعامل مع المضايقات الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أهمية تكوين مناخ ثقافى واجتماعى داعم لمناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج "اتكلمى.. ماتخافيش".

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والسلطة التشريعية على إقرار القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، بالحبس الذى قد يصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة لنفس الفعل، يتم مضاعفة عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

ووجهت القباج رسالة إلى المتنمرين والمتحرشين، قائلة: "أنتم أضعف من أن تدخلوا مواجهة صريحة، وإنما تختبأون خلف أسماء مستعارة، أو أدوات تحصلون عليها بالصدفة أو بالسرقة لتشبعوا غروركم بإذلال الآخرين.. اخجلوا من أنفسكم لأن الله يراكم ولأنه أصبح من الممكن رصد مصدر هذه الانتهاكات وقطعا ستخضعون للمحاسبة".

واختتمت القباج رسالتها إلى الفتيات والنساء قائلة: "حياتكم غالية وقيمتكم كبيرة وتستحقون الاحترام، فلا تقبلوا أن تكونوا ضحايا ولا تترددوا فى طلب المساعدة خوفا من التوبيخ أو اللوم أو لأى سبب إن كان، ولا تتألمن فى صمت، ولكن تكلموا وبلغوا عن الابتزاز أو التنمر الإلكترونى.. "متخافيش... اتكلمى".