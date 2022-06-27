تموين كفر الشيخ: توريد 234 ألفا و818 طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وقال الهابط ـ فى بيان اليوم الاثنين ـ إن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأوضح أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.