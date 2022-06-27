تعيين 3809 شباب بينهم 105 قادرون باختلاف فى الجيزة

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المديرية استخرجت 1339 شهادة قياس مستوى المهارة و1342 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد طه وكيل المديرية بإنجازاتها عن شهر مايو الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 12 حملة عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 169 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 59 محضرا، ومنح 14 تراخيص لمنشآت، وبحث 3 شكاوى.
أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 210 منشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضرا عماليا، وبحث 16 شكوى.
وأوضح وكيل المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية 73 منحة مولود جديد بإجمالى 146 ألف جنيه، و15 منحة زواج بمبلغ 45 ألف جنيه، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 34 ألف جنيه، وعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ومصاريف علاج وأدوية لـ 15 عامل من المسجلين بالمديرية.
وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 23 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 10 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.
أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 1210 شكاوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 106 شكاوى منها وديا، وإحالة 112 شكوى للمحكمة العمالية، و15 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش، و110 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 122 شكوى، و745 ما زالت تحت البحث والدراسة.
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