صندوق الأمم المتحدة للسكان يدرس تأثير التغيرات المناخية على فتيات مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، فريدريكا ماير الممثل القطرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والوفد المرافق لها، لبحث التعاون فى القطاع الصحى.





وحضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش دراسة يعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بشأن تقييم تأثير التغيرات المناخية على النساء، والفتيات، والصحة الإنجابية فى مصر.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الهدف العام من الدراسة، والإجراءات والمؤشرات والمتابعة والتقييم المطلوب، مناقشًا إمكانية التعاون مع الـ (UNFPA) لإجراء الدراسة من خلال القطاعات المعنية بالوزارة، مثل قطاعات (الطب الوقائى، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية والتمريض).

وتابع أن الجانبين ناقشا أهمية دمج النوع الاجتماعى فى الاستراتيجيات الخاصة بشأن تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تأثر الصحة الإنجابية بتغيير المناخ، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات تطوير أنشطة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى مصر.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير ناقش مع الوفد الإجراءات الخاصة بنطاق عمل الدراسة، ومجال تبادل البيانات وسريتها، بالإضافة إلى مناقشة الأنشطة الرئيسية والجدول الزمنى، وإجراءات العمل الميدانى، لجمع دراسات الحالة، ضمن استراتيجيات تنفيذ أهداف الدراسة.