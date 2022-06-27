توجيهات جديدة من محافظ الإسكندرية بشأن التعديات

وذكر بيان صادر عن حى وسط أن الحملات التى شنت بدائرة الحى؛ أسفرت عن إزالة 26 جبانة حديثة البناء مخالفة بدون ترخيص بمقابر أبيس العاشرة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، والتحفظ على 50 حالة إشغال متنوع، وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالقرية السابعة بأبيس بالتنسيق مع شركة كهرباء الإسكندرية.
وقام رئيس حى أول المنتزه بإغلاق 7 محال تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة، وتحصيل غرامات بقيمة 4 آلاف جنيه والتحفظ على 150 حالة إشغال، وقام حى غرب بغلق وتشميع منشأتين مخالفتين والتحفظ على 17 إشغال متنوع وتحصيل غرامات بمبلغ 3 آلاف جنيه، وإزالة 22 إعلانا مخالفا، وفى حى أول العامرية تمت أعمال إزالة بناء مخالف بدون ترخيص بثلاث مناطق بدائرة الحى والتحفظ على 10 حالات إشغال.
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