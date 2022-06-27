«مكرم» تصل بنى سويف لافتتاح قاعات تدريب «المصرى الألمانى للوظائف والهجرة»

وكان فى استقبال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، ونائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وكوادر العمل المدنى بالمحافظة، وبعض ممثلى المركز المصرى الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ومؤسسة مصر الخير.
ويأتى افتتاح هذه القاعات ضمن اتفاقية التعاون التى تم توقيعها فى نوفمبر الماضى بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ومؤسسة مصر الخير، ليتم بموجبها تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ وذلك فى إطار جهود الوزارة فى مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
ومن المقرر أن يتم استخدام هذه القاعات لتقديم تدريبات مختلفة وجلسات رفع وعى وجلسات استشارية، وخدمات أخرى يقدمها المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج للفئات المستهدفة فى المحافظات لتمكينهم اقتصاديا ورفع قدراتهم للمنافسة فى سوق العمل.
ويشار إلى أن المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج افتتح فى نوفمبر 2020، فهو ثمرة التعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ووزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى يتم تنفيذها فى 14 محافظة مصدر للهجرة غير الشرعية.
وتهدف مبادرة "مراكب النجاة" إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب، بالإضافة إلى أن المركز من دوره تقديم ورش عمل للعاملين بالجمعيات لبناء قدرات الكوادر البشرية من الناحية الإدارية والمهنية والفنية فى مجال تمكين الشباب وتدريبهم مما يعزز من مهاراتهم لتقديم خدمات أفضل للشباب والمجتمع من حولهم.
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