وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الاثنين - أن عدد المتقدمين من الصم والبكم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 هذا العام بلغ 972 طالبا وطالبة.
وأوضحت رئيسة الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، الدكتور هالة عبد السلام، أنه سيتم تكريم الأوائل من دبلوم الصم، مشيرة إلى أن الوزير أعلن أنه سيتبنى فكرة التحاقهم بأكثر من كلية تناسب تخصصاتهم بالتنسيق مع التعليم العالى؛ حيث إنهم يلتحقون فقط بكليات التربية النوعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: 90% نسبة النجاح فى الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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