التعليم: 90% نسبة النجاح فى الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع 2022، بجميع التخصصات، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنسبة نجاح 90%.





وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الاثنين - أن عدد المتقدمين من الصم والبكم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 هذا العام بلغ 972 طالبا وطالبة.

وأوضحت رئيسة الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، الدكتور هالة عبد السلام، أنه سيتم تكريم الأوائل من دبلوم الصم، مشيرة إلى أن الوزير أعلن أنه سيتبنى فكرة التحاقهم بأكثر من كلية تناسب تخصصاتهم بالتنسيق مع التعليم العالى؛ حيث إنهم يلتحقون فقط بكليات التربية النوعية.