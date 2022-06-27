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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707231/الوفد-يهنىء-الرئيس-السيسي-والشعب-المصري-بذكرى-ثورة-30-يونيو-المجيدة

هنأ حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشعب المصرى بمناسبة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى حافظت علي تلاحم المصريين ونبذت أي محاولات للتفرقة بينهم وأنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

دوت الخليج

الوفد يهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

وأكد حزب الوفد، أن مصر نجحت مصر بعد 8 سنوات في استعادة ريادتها عربيا وأفريقيا ودوليا"، مؤكدا أن مصر تحتفل هذا العام بذكرى ثورة 30 يونيو وهي تقود المنطقة نحو تكوين تحالف إقليمي قوي يمكنه التصدى للمتغيرات العالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية.

جاءت نتيجة تلاحم الشعب المصري

وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد وعضو مجلس الشيوخ ،إن ثورة 30 يونيو جاءت نتيجة تلاحم الشعب المصري المصري بكل فئاته وأطيافه، لإنقاذ مصر من جماعة حاولت اختطاف مصر من هويتها،وسط انحياز واضح من جانب قواتنا المسلحة لاختيار الشعب، لذلك كان الـ 30 من يونيو رمزا للتلاحم والتوحد بين الشعب والجيش من أجل استعادة مصر لمكانتها في المنطقة."

وذكر الدكتور ياسر الهضيبي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نجحت على مدار 8 سنوات من العمل ، على تحقيق انجازات غير مسبوقة في جميع القطاعات، فبجانب خطط التنمية الطموحة التى تنفذها الحكومة المصرية ، هناك انجازات أخرى يتم تنفيذها على مسستوى تحسين حياة المصريين وتحسين خدمات البنية التحتية التى تقدم إليهم.