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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707229/تعليم-الشيوخ-تناقش-مقترح-نائب-التنسيقية-لإنشاء-مدرستين-بمركز-البلينا-فى-سوهاج

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وليد عبس، رئيس اللجنة، اقتراحان برغبة مقدمان من النائب أحمد فوزي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن،

تعليم الشيوخ تناقش مقترح نائب التنسيقية لإنشاء مدرستين بمركز البلينا فى سوهاج

الأول: انشاء مدرسة تعليم اساسي داخل قرية بني حميل مركز البلينا.

الثاني: انشاء مدرسة فكرية داخل مركز البلينا.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الاستغلال الاعلاني الأمثل للأسوار المدرسية.

هذا ومن المقرر أن يستكمل المجلس فى جلسته العامة اليوم، مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد.

يذكر أن المادة (19) من قانون الرياضة الجديدة، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، حددت عدة اختصاصات للجمعية العمومية وفقا لأحكام قانون الرياضة الجديد.

4 اختصاصات للجمعية العمومية

المادة (19) تنص علي

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

1-إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها.

ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3- وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.

4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.