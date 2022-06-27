انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيوخ يحسم تعديلات قانون الرياضة ويفض دور الانعقاد.. اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707228/الشيوخ-يحسم-تعديلات-قانون-الرياضة-ويفض-دور-الانعقاد-اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، صباح اليوم، استكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

دوت الخليج

انتهاء دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول

ومن المقرر، أن يعلن المجلس، انتهاء دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول وذلك بعد حسم تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وسيبدأ بعد ذلك رئيس مجلس الشيوخ، باستعراض حصاد المجلس على مدى تسعة أشهر، حيث يشمل العرض مشروعات القوانين التى انتهى منها والدراسات وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة وغيرها من أ نشطة المجلس البرلمانية والأمانة العامة.

و يعقب ذلك كلمات من أعضاء المجلس ومن ثم تبدأ العطلة البرلمانية حتى الخميس الأول من أكتوبر المقبل.

وبحسبب المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي تنص على :" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.