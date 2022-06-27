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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707226/النائب-إيهاب-منصور-يبحث-مشكلة- تأخر-صرف-التعويضات-الخاصة-بالإزالات-مع-محافظ-الجيزة-والمحافظ-يعد-بالحل

اجتمع المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقيادات محافظة الجيزة، المتمثلة في الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء وكافة التنفيذين بالمحافظة وقام النائب خلال الاجتماع بعرض مشكلة تأخر صرف التعويضات الخاصة بالإزالات.

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تأخر صرف التعويضات الخاصة بالإزالات

وكان النائب، قد تقدم بطلب إحاطة وتم مناقشته منذ أيام بلجنة الإدارة المحلية لصرف تعويضات السكان فى إزالات شارع خاتم المرسلين وشارع رائد السلام والاربعين والدائرى، لاسيما أن هذه المبانى قد تم اخلاؤها بالفعل وهدمها وإنشاء المشروعات فى أماكنها.

وطبقا للمادة رقم 35 من الدستور ، فأنه يجب أن يتم صرف التعويضات مقدما " تعويض عادل يصرف مقدما وفقا للقانون ".

ومن جانبه، و أشار المحافظ، إلى أن المحافظة أرسلت طلبا للفتوى لاستطلاع رأيها فى صرف التعويض للمالك.

وأشار النائب، إلى أن هذا الأمر غير دستورى حيث أن المالك أو المستأجر لهم نفس الحقوق فى هذا الشأن.

ووعد المحافظ، بحل هذا الأمر قريبا وصرف التعويضات.

وكان النائب، قد تلقى شكاوى من ٤٤٩ أسرة لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن.