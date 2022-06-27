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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707221/تزوير-وإيقاف-القصة-كاملة-لأزمة-محمود-التهامي-مع-هاني-شاكر

انطلقت الأزمة بين هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والشيخ محمود التهامي، عندما اتهم الأخير النقابة بتجاهل المنشدين، وذلك على حساب مطربي المهرجانات.

دوت الخليج يرصد أزمة محمود التهامي مع هاني شاكر.

محمود التهامي يفتح النار على نقابة المهن الموسيقية

وقال التهامي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عدد المنشدين 7 آلاف منشد، ولا يوجد إلا 400 منشد فقط عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية، فنقابة المهن الموسيقية لا تفتح باب العضوية للمنشدين، لأن المنشد بالنسبة له ما هو إلا إتاوة، المنشد يشتغل بتصريح عضوية منتسبة ويدفع في السنة ألف و700 جنيه، أما لو عضو عامل سيدفع 120 جنيهًا فقط.

وتابع: بياخدوا من المنشد إتاوة عشان يسيبوه يشتغل، غير تحصيل رسم نسبي للنقابة من الحفلات، وليس للمنشد أي حقوق في النقابة.

واتهم التهامي نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر بتزوير مستندات تقول بأنه سدّد رسما للنقابة وتصالح على حفل أحياه في بلد اسمه خور غواصة بأسوان، وهو ما لم يحدث، مردفا بـ: زوروا واقعة ليا غير حقيقية لابتزازي عشان معملش نقابة للمنشدين.

واختتم التهامي حديثه قائلًا: "هاني شاكر هو اللي يرد، هو احنا قليلين عشان ميطلعش يرد علينا، بيطلع يرد على حمو بيكا وحسن شاكوش".

محمود التهامي يهاجم مطربي المهرجانات

شنّ محمود التهامي، نجل ياسين التهامي، المنشد الديني، هجومًا لاذعًا على مطربي المهرجانات الشعبية على الهواء

وقال «التهامي» خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، مساء الأحد، رسالة خاصة لمطربي المهرجانات: «انتم فقراء ثقافة وأصول ولا تمتلكون سوى المال«، متسائلًا:»هل هذه ثقافة مصر أم الدنيا مصدرة الفن ورأس القوة الناعمة في العالم ؟».

وتابع نجل ياسين التهامي: «لا أحد يشكك في وطنيتكم وانتماءكم لمصرنا، ولكن ما يقدم هو عبارة عن السم في العسل، كلوا عيش وكفاية احداث بعيد عن أنكم مصدر من مصادر الفن الأول لمصر، لأن مصر تاريخ كبير في عالم الفن وتمتلك كبار الفنانين».