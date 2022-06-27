انت الان تتابع تفاصيل خبر حسن شاكوش يُحيي حفل غنائي للسيدات فقط في هذا الموعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707218/حسن-شاكوش-يحيي-حفل-غنائي-للسيدات-فقط-في-هذا-الموعد

يستعد مغني المهرجانات حسن شاكوش لإحياء حفل غنائي، وذلك بعدما حصل على التصريح السنوي للغناء من نقابة المهن الموسيقية وانتهاء الأزمة الأخيرة مع النقابة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل حسن شاكوش الجديد وذلك خلال السطور القادمة

حفل حسن شاكوش للسيدات فقط

ومن المقرر عقد الحفل للسيدات فقط في الساحل الشمالي، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 يوليو، ومن أبرز شروط الحفل، عدم تواجد الرجال في الحفل، حيث إن ذلك الشاطئ مخصص للسيدات فقط.

حسن شاكوش وحلمي عبد الباقي

وجدير بالذكر، أن صرح حلمي عبد الباقي عن تفاصيل جديدة بشأن حصول شاكوش على تصريح من نقابة المهن الموسيقية وأكد على أنه عاد للنقابة بدون موافقة المجلس، وذلك عن طريق بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال حلمي عبد الباقي في البث المباشر: “في اجتماع المجلس تقدم شاكوش بالتماس بواسطة هيئة التحقيقات، وتناقشنا وأرجأنا النقاش تماما وقولنا مش هندي قرار في الموضوع للمجلس القادم”.

وتابع حلمي، قائلًا: “بحلف على المصحف أن هذا ما حدث، قيل لي أن في بيان مكتوب من الشئون القانونية بتقول أن مفيش حرمان لأي حد مدى الحياة، بمعنى أن الدستور يقول أنه لا يمكن حرمان شخص مدى الحياة من عمله، وطلب مني أن أوقع على هذا الورق ووقعت”.

واختتم عبد الباقي كلامه: “كل حرف بقوله أنا مسئول عنه وعارف أني ممكن يحصلي مشكلة ومستعد أقدم استقالتي، من كام يوم فوجئت بصورة الأخ شاكوش ماسك الكارنية وبيقول أنه أخد الكارنيه، مين أدهوله الله أعلم. كل حرف بأقوله أنا مسئول عنه وعارف أني ممكن يحصلي مشكلة ومستعد أقدم استقالتي، من كام يوم فوجئت بصورة الأخ شاكوش ماسك الكارنية وبيقول أنه أخد الكارنيه مين أدهوله الله أعلم”.

حسن شاكوش ونقابة الموسيقيين

وبعد حلمي عبد الباقي قد كشف الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وعميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، رفضه لانضمام حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية من خلال بيان صحفي له.

وجاء به: "السادة الزملاء الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية كنت أود أن أبعث لحضراتكم من خلال بث مباشر توضيحًا لموقفي من قبول التماس مؤدي المهراجانات”.

وتابع: “حسن شاكوش وحصوله على التصريح السنوي من النقابة، وبعد البث المباشر للفنان الراقي الأستاذ حلمي عبدالباقي عضو مجلس الإدارة، والذي اتفق معه في كل ما قاله، فضلت أن أكتب لحضراتكم لتوضيح موقفي الرافض تمامًا لحصوله على التصريح”.