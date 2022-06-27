عبد العاطى : التصدى لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:29 صباحاً - - رصد تعدى لبناء مخالف في المهد بمحافظة سوهاج وإزالته بشكل فورى

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات الدقهلية والمنوفية والغربية والجيزة والمنيا

- إزالة ٥٩ ألف حالة تعدى بمساحة ٨.٥٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد المهندس/ علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية ، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى ، موضحاً أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار سيادته أنه تم حتى تاريخه إزالة ٥٩ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى ٨.٥٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح سيادته أنه وفي اطار المواجهة الفورية للمخالفات .. تم رصد قيام أحد المواطنين بالشروع فى البناء بشكل مخالف في منطقة خارقة المنشأة بمركز المنشأه بمحافظه سوهاج .. حيث تم وعلى الفور تنفيذ قرار إزالة لمبانى حوائط من الطوب الأبيض ومونه الاسمنت وإزالة التجهيزات اللازمة لصب السقف بمساحة ١٥٠ متر مربع ، وذلك بالتعاون مع مسئولى مجلس مدينه مركز المنشأة ، وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وأضاف سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ، حيث تم تنفيذ عدد ١٦ قرار إزالة بمركز زفتي بمحافة الغربية بمساحة ٦٥٠ متر مربع عبارة عن مخالفات متنوعة وتشوينات ، وذلك بتأمين من قوات شرطه مركز زفتي وتحت إشراف مهندسوا تفتيش نيل زفتي ، وتنفيذ عدد ٢ قرار إزالة ردم بمركز اشمون بمحافظه المنوفية بمسطح ١٥٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد ١٩ قرار إزالة ردم لعمل مرسى بمركز منشأه القناطر بمحافظة الجيزة بمساحه ٥٨٦ متر مربع وحجم ١٣١٩٠ متر مكعب ، كما تم تنفيذ عدد ٦ قرارات إزالة ردم بمركز منشأه القناطر بمحافظه الجيزة بمساحة ٧٨٥ متر مربع

كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفات ردم بحجم ٣٠ متر مكعب بناحية بنى حسن الشروق بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، بتأمين قوات الشرطة ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وعلى حسابه و تحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ إزالة لسور مخالف من البلوك على مساحة ١٦ متر مربع بناحية قلندول بمركز ملوى بالمنيا ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف مهندسى الوزارة.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ قرار إزالة بمركز أجا عبارة عن مصنع زجاج من البلوك وسقف معدني بمساحة ٢٤٠ متر مربع بتأمين من قوات شرطة مركز أجا وتحت إشراف مسئولى الوزارة ومسئولى مجلس المدينة ، كما تم تنفيذ عدد ١٥ قرار إزالة بمركز ميت غمر عبارة عن مخالفات متنوعة وتشوينات بمساحة ١٠٣٩ متر مربع ، كما تم تنفيذ عدد اتنين قرار إزالة بكافتيريا بدائرة قسم ثان المنصورة عباره عن تنده من الخشب وتشوين كراسي وترابيزات بمساحة ١٠٠ متر مربع.