محطة الضبعة النووية.. مشروع مصرى يحيى الحلم القديم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديوجرافا لأبرز المعلومات عن محطة الضبعة النووية بعنوان "مشروع مصرى طموح لـ"إحياء الحُلم القديم"، فهى تقع على طول الساحل الشمالى الغربى.

وأضاف التقرير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين وقعا على بناء أول محطة للطاقة نووية عام 2017، مشيرًا إلى أن المحطة من نوعية مفاعلات الجيل الثالث المتطورة المتطابقة مع متطلبات وكالة الطاقة الذرية.

ويستهدف مشروع محطة الضبعة النووية، بناء 4 وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسى، فضلا عن التخطيط لتوفير طاقة كهربائية للمحطة بقدرة 4800 ميجاواط.

وبدأت شركة الطاقة الروسية "روساتوم" المنفذة إنتاج معدات المفاعل الأول، كاشفة عن موعد بدء بناء المحطة فى منتصف يوليو المقبل؛ سعيًا من الدولة المصرية لتوفير الكهرباء من أول مفاعل نووى فى عام 2026-2027.