بيان من القوى العاملة بشأن إجازة ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وقال سعفان، إن ذلك يأتى فى ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.