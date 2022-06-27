مصطفى زمزم لـ دوت الخليج: مؤسسة صناعة الخير تقدم نحو 3 مليون خدمة سنوية ..ووجودنا بالتحالف الوطنى منع الإزدواجية 

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707223/مصطفى-زمزم-لـ-تحيا-مصر-مؤسسة-صناعة-الخير-تقدم-نحو-3-مليون-خدمة-سنوية-ووجودنا-بالتحالف-الوطنى-منع-الإزدواجية

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن الكثير من الجمعيات تطرح علينا سؤال عن سر تواجدنا بالتحالف الوطني، لافتا أن السبب الأول الدافع للمشاركة هو وجودى داخل كيان رسمى يرعاه رئيس الدولة.

دوت الخليج

مؤسسة صناعة الخير تقدم نحو 3 مليون خدمة سنوية

و أضاف زمزم: السبب الثانى والأهم بالنسبة لى بأن لدى رغبة حقيقية فى أن أقوم بتوحيد جهودى التى أقدمها بنحو 3مليون خدمة على مستوى الجمهورية على مستوى الـ 22فرغ بمختلف المحافظات، ومن ثم إذا عملت نفس الجمعيات بذات الخدمات المقدمة من جانبى سنكون أمام إزدواجية وبالتالى الإزدواج يمثل إهدار للخدمات المقدمة وبالتالى مع تحقيق التشبيك المطلوب مع الجمعيات نكون أمام تطوير لأداء الخدمة المقدمة، ومن خلال التحالف نحقق ذلك بشكل فعال فى أن نكون قوة كبيرة فى تقديم كافة الخدمات اللازمة.

هذا و حل الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضيفا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك للحديث عن جهود المؤسسة التنموية بمختلف القطاعا الطبية والتعليمية والبيئية والإجتماعية والتنموية، وذلك بعد ساعات من إعلانها التكفل بالطالبة علا التى حصلت على المركز الأول بمحافظة البحيرة بالشهادة الإعدادية إلا أنها قررت الدخول لتمريض حيث أن والدها عامل نظافة ولن يستطيع توفير المصروفات اللازمة للثانوية.

مؤسسة صناع الخير

الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية تحدث فى اللقاء الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج إلى رؤيته لجهود التحالف الوطنى ومشاركة مؤسسة صناع الخير فى جهوده خلال الفترة الأخيرة،كما تحدث أيضا عن جهود المؤسسة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بما يخدم جهود التنمية ومواصلة أداء العمل الخيرى.

كما تحدث رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عن بداياته فى العمل الأهلى والأسباب التى دفعته للعمل التطوعى منذ أن كان فى الدراسة وسر إهتمامه بالعمل الأهلى على مدار الـ 15سنة الماضية وكواليس نجاح المبادرات الصحية التى تم إطلاقها من مؤسسة صناع الخير ودعم الرئيس السيسى لها.