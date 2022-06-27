ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي موسم 2022

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - يدخل فريق الهلال السوداني مبارات اليوم الإثنين، ضد نظيره الفيصلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن لجولة الأخيرة للدوري السعودي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ترتيب هدافي الدوري السعودي
نجح اللاعب الفرنسي بافيتمبي جوميس في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 24 هدفًا، وجاء في المركز الثاني إيميليو زيلايا لاعب ضمك برصيد 19 هدفًا، أما المركز الثالث فجاء فيه كريستيان جوانكا لاعب الشباب برصيد 17 هدفًا.
ترتيب الدوري السعودي
ويأتي الصراع في الدوري السعودي، ليس فقط على حسم اللقب، ولكن أيضاً على الهابطين إلى الدرجة الثانية من البطولة، وخلال هذه السطور نستعرض معكم جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل جولة واحدة من نهاية مشوار البطولة:
1_ الهلال السعودي 67 نقطة
2_ الاتحاد 67 نقطة
3_ النصر السعودي 58 نقطة
4_ الشباب السعودي 54 نقطة
5_ ضمك 43 نقطة
6_ الفتح 35 نقطة
7_ الفيحاء 35 نقطة
8_ أبها 35 نقطة
9_ الطائع 34 نقطة
10_ التعاون 33 نقطة
11_ الفيصلي 33 نقطة
12_ الرائد 33 نقطة
13_ الباطن 32 نقطة
14_ الاهلي السعودي 31 نقطة
15_ الاتفاق السعودي 31 نقطة
16_ الحزم 17 نقطة.
أما فريق الهلال، فقد فاز على فريق الفتح بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وأشعل المنافسة بينه وبين العميد على لقب الدوري السعودي، وذلك مع تبقي جولة واحدة ستكون هي الحاسمة في مشوار الفريقين في بطولة الدوري.
ويواجه فريق الاتحاد، فريق الباطن في آخر جولات دوري محمد بن سلمان في السابع والعشرين من الشهر الجاري، فيما يلتقي فريق الهلال مع فريق الفيصلي، ويتساوى الفريقيان في عدد النقاط برصيد 67 نقطة لكلاً منهما.
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