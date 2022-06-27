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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707219/موعد-مباراة-الأهلي-وبتروجيت-في-نصف-نهائي-كأس-مصر

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعداً مع فريق بتروجيت، في نصف نهائي كأس مصر من النسخة الماضية، وذلك في إطار دور نصف النهائي من البطولة المحلية.

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وكان قد حقق المارد الأحمر، الفوز في مباراة الأمس أمام فريق بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وودع الفريق السماوي البطولة عند هذا الدور.

وستنطلق مباراة الأهلي مع فريق بتروجيت، في تمام التاسعة والنصف مساء السبت المقبل الموافق 2 من يوليو القادم، والفائز من هذه المباراة سيتأهل لنهائي البطولة ويضرب موعداً مع الزمالك في هذا الدور.

مباراة الأهلي وسموحة

على الجانب الآخر، يستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق سموحة في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 من يونيو الجاري.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز أمس

صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

الجدير بالذكر أن حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.