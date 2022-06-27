انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أزمة القمة.. أبو جبل يتهرب من الزمالك ويرفض التدريب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707216/بعد-أزمة-القمة-أبو-جبل-يتهرب-من-الزمالك-ويرفض-التدريب

أصبح مصير محمد أبو جبل حارس مرمى ادي الزمالك، على حافة الهاوية، وذلك بعد الأزمة المفتعلة بين اللاعب والنادي، بسبب تهرب الأخير من حضور التدريبات بداعي الإصابة.

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بدأ أبو جبل، في الغياب عن الفريق قبل مباراة القمة، حيث ادعى اللاعب الإصابة وتهرب من الزمالك، وتم تحويله للتحقيق من قِبل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، ومنذ ذلك الحين والحارس صاحب الـ 33 عام يتغيبي عن الفريق ولا يتواجد في التمرين.

على الجانب الآخر، يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك، لمواجهة نادي سيراميكا كليوباترا، في تمام التاسعة والنص مساء غد الأربعاء، وذلك في إطار الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض، المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الداع: محمد عبد الشافيح محمود الونش- عبدالله جمعة- محمود علاء.

فى خط الوسط: أشرف روقا- يوسف إبراهيم أوباما - إمام عاشور.

فى خط الهجوم: أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورت.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي).