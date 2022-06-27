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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707215/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-ومانشستريونايتد

يستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام نظيرة مانشستريونايتد، والتي من المقررغقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم 12/7.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستريونايتد عبر قنوات بي ان سبورت.

أرقام صلاح هذا الموسم

استطاع صلاح أن يقدم أداءاً فردياً استحق عليه الإشادة من الجميع، فقد حصل على جائزة لقب هداف الدوري الانجليزي مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، حيث سجل كلاهما 23 هدف.

بالإضافة للقب هداف الدوري الإنجليزي، فالفرعون المصري هو أكثر من صنع أهداف في البريميرليج، بواقع 15هدفاً في الموسم، هذا إضافة عن تسجبله 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي عبر فيها الفريق للدور النهائي ولكن خسروا أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

و توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.