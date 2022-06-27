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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707224/تعرف-على-أماكن-القوافل-الطبية-للكشف-المجاني-بالمحافظات-اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن إطلاق 6 قوافل طبية؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف تقديم الخدمات العلاجية للأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

وينشر موقع دوت الخليج، أماكن القوافل الطبية المتوفرة في المحافظات والتخصصات المتاحة بها.

القوافل الطبية لوزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين في 6 محافظات هم: «الإسماعيلية - البحيرة - الوادي الجديد - الدقهلية - الشرقية - المنيا»، على مدار يومي 27 و28 يونيو، للكشف والعلاج المجاني تحت شعار «100 مليون صحة»، مع أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

وتضم القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة، عدة تخصصات طبية تغطي كافة المجالات؛ للكشف والعلاج المجاني للمواطنين في التخصصات التالية: «نساء ولادة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل - خدمات تنظيم الأسرة».

أماكن القوافل الطبية بالمحافظات

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية ستتواجد بالمناطق التالية:

- عزبة الكوع مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

- الوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

- المنيرة مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

- 55 أبو ماضي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

- سلمنت مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

- هور مركز ملوي بمحافظة المنيا.

53 ألف مستفيد بالخدمات الطبية في 14 محافظة

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة»، أن إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية، بلغ 53203 مواطن، في ١٤محافظة من محافظات الجمهورية وهم: (القاهرة- الجيزة - الإسكندرية- المنيا – الغربية -المنوفية - الوادي الجديد- بورسعيد – الإسماعيلية -السويس – الشرقية - مطروح -البحر الأحمر – البحيرة).