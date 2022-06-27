تأكيد السيسى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذى ساهم فى ترسيخ تلك العلاقات المصيرية التى انعكست فى التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمنا مواقف الإمارات الداعمة لمصر فى العديد من المحطات التاريخية المفصلية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومحمد حسن السويدى الرئيس التنفيذى لـ"أبو ظبى القابضة" والسفيرة مريم الكعبى سفيرة الإمارات بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، طالبا نقل تحياته لأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلا له تحيات الشيخ محمد بن زايد، ومؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصة فى ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمى خلال المرحلة الدقيقة الحالية، التى تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيد الاقتصادى وزيادة الاستثمارات الإماراتية فى عدة مجالات فى مصر، لا سيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس أهمية وحيوية الدور الذى تقوم به دولة الإمارات وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الإماراتى دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربى المشترك.