أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 27 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفريق مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى إفريقيا ACCEL Africa، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال 2022، بحضور وزيرى القوى العاملة محمد سعفان، والتضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج.

لشبونة

تشارك وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى مؤتمر الأمم المتحدة الثانى للمحيطات 2022، الذى تستضيفه حكومتا كينيا والبرتغال، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ويستمر حتى 1 يوليو المقبل، تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا واحموا مستقبلنا".

القاهرة

تنظم الهيئة الوطنية للصحافة مؤتمرا صحفيا، بمقر الهيئة، لمعرض "صناعة بلدنا"، الذى تشرف على إقامته وتنظمه مؤسسات "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"الجمهورية"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يوم 3 يوليو المقبل ولمدة 3 أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية فى القاهرة الجديدة، بمشاركة العديد من قطاعات الصناعة والإنتاج وكبار الصناع والمنتجين فى مصر.

الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "التربية الخاصة وتطوير الذات"، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

الإسكندرية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى نظيره فاركو، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وهران

تنطلق دورة كرة اليد فى النسخة الـ19 من الألعاب المتوسطية المقامة بوهران 2022 غرب الجزائر، بمشاركة المنتخب المصرى حامل اللقب الإفريقى، الذى يعتبر المرشح الأبرز لخلافة المنتخب الكرواتى الغائب عن منافسات هذه الدورة.

ويمبلدون

تستهل لاعبة التنس التونسية أنس جابر مشاركتها ببطولة "ويمبلدون" الإنجليزية، ثانى الدورات الأربع الكبرى، بملاقاة السويدية ميريام بيوركلوند المصنفة الـ123 عالميا.

نيويورك

يستعرض مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة الوضع الراهن فى ليبيا.

ميدرند

يشارك المجلس الشعبى الجزائرى "الغرفة الأولى من البرلمان" فى الدورة الرابعة للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقى، التى تحتضنها مدينة ميدرند بجنوب إفريقيا، وتستمر حتى 2 يوليو المقبل.