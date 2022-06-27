جدة - نرمين السيد - نشر التليفزيون المصرى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، صورا لمحطة مترو عدلى منصور، وذلك تحدت عنوان "الأولى والأضخم من نوعها بـمصر ـ لا يوجد مثيل لها بالعالم".





وتعد محطة عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط وإفريقيا، و ـ إذ تحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور / السلام".

كما تحتوى على منطقة استثمارية تضم محال تجارية وكافيهات ومطاعم ومنطقة الورش والصيانة للقطارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محطة عدلى منصور.. الأكبر فى الشرق الأوسط وإفريقيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.