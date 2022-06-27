إنتاج الخبز من البطاطا.. شعبة المخابز: قيد الدراسة ويوفر 10 ملايين طن قمح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى مداخلة لـ برنامج "مساء dmc"، والذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى عبر قناة dmc الفضائية.

وأضاف أن فكرة إنتاج الخبز من البطاطا ستوفر للدولة 10 ملايين طن قمح سنويا إذا نجحت، مشيرا إلى أن فكرة إضافة البطاطا لـ رغيف الخبز مطروحة فى الحكومة وهى قيد التجربة حاليا، متابعا: "لا مانع من استخدام البطاطا فى إنتاج الخبز كما يحدث فى البرازيل التى تستخدمها حاليا".

وقال عضو الشعبة العامة للمخابز: "ثقافة المصريين تعتمد على 90% من رغيف الخبز، وإذا لم يتقبل المواطن فكرة إنتاج الخبز من البطاطا سيتم إلغاء الفكرة".

ولفت إلى أن مصر لديها فائض من البطاطا بكميات كبيرة لدرجة أنه يتم تقديمها كعلف للحيوانات، مستطردا: "إذا تقبل المواطن فكرة إنتاج البطاطا للخبز سيتم تطبيق الفكرة لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية وسيوفر الكثير على الدولة

وفى سياق متصل، قال عبد المنعم الجندى، باحث بوزارة الزراعة، وصاحب فكرة إنتاج الخبز من البطاطا فى تصريحات له، إن تصنيع الخبز من البطاطا يعتمد على سلق البطاطا وإضافتها بنسبة 40% بطاطا والباقى من القمح.

وأضاف أنه عكف على دراسة مشروع إنتاج رغيف العيش من خلال البطاطا، وتوصل إلى عدد من الأصناف، تصلح للاستخدام مع القمح فى إنتاج الخبز.

واختتم: "المشروع يعمل على إدخال البطاطا فى إنتاج الخبز مع القمح، بنسبة 40% بطاطا و60% قمح، ما يقلل من الاستهلاك المحلى من القمح، والتوقف عن الاستيراد من الخارج خلال 3 أعوام على الأكثر".