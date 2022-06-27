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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /707213/موعد-مباراة-الهلال-ضد-الفيصلي-فى-مباراة-حسم-الدوري-السعودي

يدخل فريق الهلال السوداني مبارات اليوم الإثنين، ضد نظيره الفيصلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن لجولة الأخيرة للدوري السعودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد الفيصلي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة الرياضية السعودية 1.

فيما يدخل الهلال السعودي مباراته اليوم، وهو متصدر جدول ترتيب الدوري ، وذلك بعدما حقق الفوز الكبير ثمين على الفتح بثلاثة أهداف دون رد.

وقد حقق فريق الاتحاد والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة 3/1، فبعد أن كان مهزوماً بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، قلب الطاولة على فريق الاتفاق وحقق فوزاً صعباً ومهماً في دوري محمد بن سلمان.

ترتيب الدوري السعودي

ويأتي الصراع في الدوري السعودي، ليس فقط على حسم اللقب، ولكن أيضاً على الهابطين إلى الدرجة الثانية من البطولة، وخلال هذه السطور نستعرض معكم جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل جولة واحدة من نهاية مشوار البطولة:

1_ الهلال السعودي 67 نقطة

2_ الاتحاد 67 نقطة

3_ النصر السعودي 58 نقطة

4_ الشباب السعودي 54 نقطة

5_ ضمك 43 نقطة

6_ الفتح 35 نقطة

7_ الفيحاء 35 نقطة

8_ أبها 35 نقطة

9_ الطائع 34 نقطة

10_ التعاون 33 نقطة

11_ الفيصلي 33 نقطة

12_ الرائد 33 نقطة

13_ الباطن 32 نقطة

14_ الاهلي السعودي 31 نقطة

15_ الاتفاق السعودي 31 نقطة

16_ الحزم 17 نقطة.