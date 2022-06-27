تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا غداً فى الدوري

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /707212/تشكيل-الزمالك-المتوقع-لمواجهة-سيراميكا-غدا-فى-الدوري

يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الثلاثاء، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا

في حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الداع: محمد عبد الشافيح محمود الونش- عبدالله جمعة- محمود علاء.

فى خط الوسط: أشرف روقا- يوسف إبراهيم أوباما - إمام عاشور.

فى خط الهجوم: أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورت.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.