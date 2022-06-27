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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /707209/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباريات الدوري السعودي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق فاركو ضدالاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات on time sport 1

يخوض الجونة ضد إيسترن كومباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات on time sport 2

يخوض فريق فيوتشر ضد طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1 .

مواعيد مباريات دوري السعودى

يخوض فريق الطائي ضد الحزم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يخوض فريق النصر ضد الفتح ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يخوض الهلال ضد الفيصلي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة الرياضية السعودية 1

يخوض الفيحاء ضد نظيرة الاتفاق ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يخوض فريق الاتحاد ضد الباطن ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية 2

يخوض فريق الشباب ضد نظيرة الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية 3

يخوض الرائد ضد أبها ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يخوض ضمك ضد التعاون ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.