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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /707209/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباريات الدوري السعودي.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري المصري
يخوض فريق فاركو ضدالاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات on time sport 1
يخوض الجونة ضد إيسترن كومباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات on time sport 2
يخوض فريق فيوتشر ضد طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1 .
مواعيد مباريات دوري السعودى
يخوض فريق الطائي ضد الحزم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يخوض فريق النصر ضد الفتح ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يخوض الهلال ضد الفيصلي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة الرياضية السعودية 1
يخوض الفيحاء ضد نظيرة الاتفاق ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يخوض فريق الاتحاد ضد الباطن ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية 2
يخوض فريق الشباب ضد نظيرة الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية 3
يخوض الرائد ضد أبها ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يخوض ضمك ضد التعاون ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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