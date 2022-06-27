العظمى بالقاهرة 34.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.





وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 30 22

مطروح 30 22

السلوم 34 22

سيوة 37 22

بورسعيد 31 23

دمياط 31 23

الزقازيق 35 23

المنصورة 35 23

الإسماعيلية 36 21

السويس 35 22

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 36 21

نخل 34 17

نويبع 35 24

طابا 33 21

كاترين 32 16

الطور 38 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بنى سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 38 25

أبو رماد 35 25

حلايب 35 28

رأس حدربة 33 27