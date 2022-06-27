قطع المياه اليوم عن 3 مناطق بشبين القناطر فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن مناطق (الوكلاء- عزبة أبو خضرة - الدلتا) بمدينة شبين القناطر، اليوم الاثنين من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل عن المناطق المذكورة.





وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحى رقم3 قطر 500مم. وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية أن الشركة سوف توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن ١٢٥& ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠

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