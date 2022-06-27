الأرصاد تحذر من زيادة نسبة الرطوبة اليوم بسبب منخفض الهند

جدة - نرمين السيد - وقالت إن هذا يأتى مع تقدم امتداد منخفض الهند الموسمى مما تزداد نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ولكن تظل الأجواء جافة وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد. وأكدت أنه يوجد ثبات فى حالة الطقس خلال الفترة القادمة دول ارتفاع فى درجات الحرارة يذكر.

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