حالة الطقس خلال 6 أيام.. الأرصاد تعلن التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء، فيما ترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.