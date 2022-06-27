انت الان تتابع خبر تقديم الصف الأول الابتدائي 2022.. الحقوا التقديمات قبل ما تقفل آخر فرصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ايام قليلة تنتهي فترة السماح لـ تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 في المدارس الحكومية، ومن المفترض أن تنتهي فترة التقديمهات مع نهاية الشهر الجاري أي أنه يتبقي 4 أيام فقط على غلق التقديم.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

ويبحث حالياً جميع اولياء الامور عن طريقة التقديم في الصف الاول الابتدائي 2022 بجميع المدارس الحكومية، ويكون التقديم من هنا، وتوجد العديد من الخطوات والأوراق اللازمة طبقاً لما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2022

ويقوم ولي الأمر بتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور التي ادخلها في الخطوات السابقة عندما انشئ الحساب، ويحمل صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الامر، وشهادة ميلاد الطفل كمبيوتر وملف كانب للدمغات، وتحميل 10 صور حديثة للطفل، وما يثبت محل سكنه والنقر على تقديم، ولابد أن يتم السير عليها بشكل منتظم.