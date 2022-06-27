موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر.. خطوة على النهائي

انت الان تتابع خبر جمع كلمة حليب وسكر واخطبوط.. جبنالكم الخلاصة بعد ما اربكوا طلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعيش جميع طلاب الثانوية العامة 2022 في الوقت الحالي حالة من الارتباك الشديد والخوف بسبب الامتحانات، وهم أدوى امتحان اللغة العربية اليوم ولكنه يريدون معرفة جميع بعض الكلمات التي اربكتهم كثيراً.

جمع كلمة حليب وسكر واخطبوط للثانوية العامة

ويريد جميع طلاب الثانوية العامة معرفة الكثير من المرادفات والجمع الخاص ببعض الكلمات والمفرد وغيرها، ومن أبرز الكلمات التي شغلت بالهم هي جمع كلمات “سكر، حليب، اخطبوط”، وذلك لانها من الكلمات الهامة التي تسبب لغبطة كبيرة لهم.

جمع كلمة حليب

وتدل كلمة حليب فيي المعجم الوسيط والمعاني الجامع هو اللبن المحلوب، وأختلف العديد من خبراء اللغة العربية حولها، ولكن البعض أكد أن جمعها كلمة أحلبة والبعض الآخر قال أن جمعها حلبان.

جمع كلمة سكر

وتعد كلمة سكر من الكلمات التي يفهم البعض أنها مفرد والجمع من لفظها، وذلك لأنها أمس جنس مثل كلمة شاي وماء وهي ليس لها جمع مشهور، وهي تنطلق على الواحدة والجمع.

جمع كلمة اخطبوط

وأما عن كلمة اخطبوط فهي كلمة أجنبية من الأسما الدخيلة على العربي، والتي ليس من السهل جمعها جمع مكسر فهي تجمع بألف وتاء مثل “اخطبوطات”.