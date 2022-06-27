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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707207/وظائف-شركة-أمان-لتمويل-المشروعات-الصغيرة-ومتناهية-الصغر

أعلنت شركة أمان عن وظائف خالية للتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويبحث الكثير من الشباب عن وظائف شركة أمان الجديدة، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن وظائف شركة أمان وطريقة التقديم .

وظائف شركة أمان نشرت شركة أمان للتمويل متناهي الصغر عن حاجتها لدفعة جديدة للعمل بفرع شبراخيت بوظيفه أخصائي تمويل، وتكون مميزات الوظيفة على النحو التالي: - راتب ثابت - حوافز مجزية. - تأمين اجتماعي. - تأمين صحي شامل. - عمل 5 أيام بالأسبوع جمعة وسبت إجازة. التقديم على وظائف شركة أمان يمكن التقديم على وظائف شركة أمان للتواصل على الرقم التالي: 01016850138 وجدير بالذكر شركة أمان من أشهر الشركات التى لها مكانة كبيرة عند المواطنين وتتميز بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للتيسير على الشباب فتح مشروعات ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

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