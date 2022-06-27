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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707206/وزير-التعليم-لدينا-عجز-في-المعلمين-يتخطى-ربع-مليون-مدرس-فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر لديها عجز موروث في المعلمين، وخريطة هذا العجز لم تكن واضحة، ولذلك الوزارة عملت على هذه النقطة لمدة أشهر عديدة، حتى أصبح لدى الوزارة خريطة بالعجز على مستوى كل مادة وكل مرحلة دراسية وكل إدارة تعليمية وهذا إنجاز في حد ذاته، حيث اتضح العجز في كل مكان، موضحا أن العجز يتخطى الـ 250 ألف معلم، وكل عام يزيد العجز بسبب خروج بعض المعلمين على المعاش ولا يُستبدل بآخرين.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" وينقلها دوت الخليج، أن يزيد عدد الطلاب 300 ألف فرد سنويا وهو ما يؤثر في العجز بشكل واضح، ولذلك وجه الرئيس السيسي بزيادة 150 ألف طالب، من أجل المساعدة في حل جزء من مشكلة العجز في عدد المعلمين، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المعلمين ستأتي تدريجيا بمعدل 30 ألف معلم كل عام.

طارق شوقي: بعض سماسرة التوظيف يحاولون الكسب من وراء التعليم

وتابع أن الوزارة بالكامل أجمعت على العمل على سد العجز أولا في مرحلة رياض الأطفال، ومن ثم مرحلة الصفوف الثلاثة الأولى، لأن هذه هي أهم أعمار في تكوين الطفل تربويا وسلوكيا وتعليميا، ويحتاجون أفضل المعايير من المعلمين، مؤكدا أن الوزارة تبحث عن أفضل المعلمين في مصر من أجل تقديم أفضل خدمة للطلبة.

وأردف أن بعض سماسرة التوظيف يحاولون الكسب من وراء التعليم، وهو ما حذر منه أولياء الأمور، حيث تجد بعض الأشخاص يطلب مبالغ مالية في مقابل تسريب امتحانات الثانوية العامة ويتحصل على الأموال منهم، "وهو استحالة يكون معاه امتحان ثانوية عامة أصلا، وتلاقي واحد تاني يقولك اديني فلوس واجبلك وظيفة تتعين، ولذلك حذرت الوزارة من هذا النوع من النصب لأنه يوتر بشكل كبير".