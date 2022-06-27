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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707208/برامج-التوك-شو-اليوم-مصر-تحتاج-ربع-مليون-مدرس-و1068-مليار-جنيه-استثمارات-في-الطاقة-وعصام-حجي-يشارك-في-مؤتمر-المناخ

يقدم موقع دوت الخليج ملخصًا لأهم برامج التوك شو اليوم الأحد، والذي شهد حالة من التنوع ما بين التعليم، والحديث حول الحوار الوطني، والنجاح المصري في ملف الطاقة، خاصة بعد الاتفاقيات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن أن الدولة المصرية لديها عجز واضح وموروث في مسألة المعلمين، خاصة في ظل زيادة عدد الطلبة بمعدل 300 ألف طالب سنويا دون أن يتم زيادة عدد المعلمين، وهو ما تسبب في عجز كبير في المنظومة، وصل لأكثر من ربع مليون مدرس حتى الآن.

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، في برنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن الوزارة قامت بعمل دراسة شاملة من أجل معرفة العجز في كل صف تعليمي، وبالفعل أصبح لديها خطة تعمل من خلالها على سد هذا العجز، وسيتم ضخ 30 ألف مدرس جديد سنويا على مدار خمس سنوات من أجل العمل على حل تلك المشكلة.

وكشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني عن أن عصام حجي قد اعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني بعدما كان أبدى موافقته في البداية، موضحا أن اعتذاره جاء ليس رفضا للحوار الوطني نفسه وإنما لرغبته هو في عدم المشاركة في أي حدث سياسي في الوقت الحالي.

وأضاف “رشوان”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن عصام حجي سيشارك في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ، من أجل إبداء رأيه كواحد من العلماء القادرين على الإضافة، مشيرًا إلى أن كل من عمرو حمزاوي وجيهان منصور أكدوا على تواجدهم في الحوار الوطني وسيصلون مصر قريبا للمشاركة في الحوار.

وتحدث جياني أنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن أهمية بطولة كأس العالم المقبلة، والتي تُقام دولة قطر، والتي ينتظرها قطاع كبير من جماهير العالم، خاصة وأنها البطولة الأقوى على مستوى المنتخبات.

وقال “أنفانتينو”، خلال لقاء مع كاميرا برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن كرة القدم ستعمل على توحيد العالم من جديد، خاصة بطولة كأس العالم المقبلة، والتي تعد أول فعالية كبرى بعد جائحة كورونا، داعيًا الجميع للحضور والمشاركة في هذا الحدث الضخم داخل دولة قطر.

وكشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، عن أن مصر أدارت ملف الطاقة بشكل مميز جدا، وهو ما جعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، لافتة إلى أن مصر تنبأت بأهمية الطاقة ومن خلال قرارات استباقية نجحت في عمل عدة مشاريع جعلتها علامة مهمة في الوقت الحالي في معادلة الطاقة الدولية.

وأضافت “علي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز” أن الدولة المصرية والقيادة السياسية في عهد الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، حيث حجم الاستثمارات في ملف الطاقة بلغ 1068 مليار جنيه وهو رقم مهول، يدل على الاهتمام البالغ من الدولة بهذا الملف.

ويرى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن الحوار الوطني توقيته مميز خاصة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي، والتي تحتاج تضافر الجهود والوقوف بجانب الدولة المصرية من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.

وأضاف “الشهابي”، خلال لقاء خاص مع فضائية “اكسترا نيوز”، أن الحوار الوطني يعد فرصة ذهبية من أجل أن يقول الحزب رأيه في العديد من القضايا القومية، وأن يوضح ما يراه صحيحا في الكثير من الأمور داخل مصر والتي من شأنها أن تساعد الدولة المصرية في التقدم للأمام.