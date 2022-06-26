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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707161/التنسيقية-تهنئ-النائبة-أميرة-صابر-لاختيارها-بمجلس-أمناء-إدارة-الحوار-الوطني

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن التنسيقية لاختيارها ضمن مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج

التنسيقية تهنئ النائبة أميرة صابر لاختيارها بمجلس أمناء إدارة الحوار الوطني

وتتمنى التنسيقية للنائبة دوام التوفيق والسداد خلال خطواتها المقبلة.

النائبة أميرة صابر: الاستدانة الكبيرة خطر ولا بد من وضع آليات مباشرة من الحكومة

وكانت قد قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أننا نبحث طوال الوقت عن ما يعظم الاقتصاد المحلي، يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه دعم القطاع الخاص بجميع الإمكانات التي يحتاج إليها.

وأوضحت "صابر" في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الأربعاء، لعرض موقفه في محور من أهم المحاور التي قدمها في وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب وهو "المحور الاقتصادي"، وتصورات الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أن ملف الصناعة ليس محدد الرؤية والهدف، مستطردة: "لازم نكون عارفين إيه هي الخطة الصناعية لهذه الدولة".

وأكدت عضو مجلس النواب أن الاستدانة الكبيرة في الموازنة العامة للدولة خطر ولا بد من وضع آليات مباشرة من الحكومة، ولا بد من إعادة النظر في قضايا الدعم ومساندة المجتمع المدنى لهذا الأمر.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تأتي مناقشات ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي ٢٢-٢٠٢٣ في البرلمان المصري خلال العشر الأيام الماضية في ظل الترتيبات الجارية من مؤسسات الدولة لإجراء حوار وطني موسع لمناقشة الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة.

وأوضح الحزب أنه يسعي دائما للمشاركة الفعالة في هذا الحوار حتى قبل بدء جلساته الفعلية من خلال التفاعل مع الملفات اليومية التي تطرح في الدوائر السياسية المختلفة ومنها البرلمان المصري بغرفتيه. ويرى الحزب - على خلاف أحزاب ومؤسسات عديدة-بأن الإصلاح السياسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الاقتصادي الذي يضعه الكثير ونعلى رأس المحاور التي يجب أن تعطى الأولوية في الحوار.