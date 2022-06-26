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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707160/تشكيل-دفاعي-للأهلي-أمام-بيراميدز-ورمضان-صبحي-الأبرز-في-خطة-جونياس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة بيراميدز التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

دوت الخليج وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: محمد شريف. فيما يجلس على دكة البدلاء: محمود متولي ووليد سليمان وحسام حسن وبدر بانون وصلاح محسن وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وزياد طارق ومحمد أشرف. بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي تشكيل دفاعي للأهلي أمام بيراميدز.. ورمضان صبحي الأبرز في خطة جونياس خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد خط الوسط: وليد الكرتي - نبيل دونجا وأمامهما الثلاثي: إسلام عيسى - عبدالله السعيد - رمضان صبحي خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - عبد الله مجدي - أحمد سامي - محمود صابر - محمد الجباس - هشام محمد. ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز والعبور لدور نصف النهائي حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة، مع فريق بتروجيت، لذا متوقع أن يشهد اللقاء نِدية كبيرة بين الفريقين، فيأمل الأهلي في تذوق لذة الفوز على بيراميدز في الكأس، فيما يطمح الفريق السموي في إثبات تفوقه على المارد الأحمر في البطولة الأعرق في تاريخ مصر.

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