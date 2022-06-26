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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707159/النائب-أحمد-محسن-استكمال-مشروع-تطوير-القرى-رغم-التحديات-رسالة-واضحة-بقوة-الدولة-المصرية

قال النائب أحمد محسن، عضو الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن تأكيد مجلس الوزراء على لسان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الإصرار على استكمال مشاريع حياة كريمة في مختلف قرى الريف المصري بتوجيهات السيسي، يحمل معانٍ كثيرة، في مقدمتها قوة الدولة المصرية وقراراتها الصائبة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي نفس الوقت وجود توجيهات مباشرة من القيادة السياسية باستكمال تطوير الريف والاستمرار في المبادرة، رغم كل التحديات.

دوت الخليج

النائب أحمد محسن: استكمال مشروع تطوير القرى رغم التحديات رسالة واضحة بقوة الدولة المصرية

ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بأن ما تقوم به الحكومة من أعمال تطوير في القرى المصرية بمثابة منظومة متكاملة، وهذا المشروع بكافة المقاييس، مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وشدد عضو زراعة البرلمان، على أن أهم ما يميز مشروع تطوير القرى "حياة كريمة"، إنه شامل في الاهتمام بتطوير الوحدات الصحية والتعليمية ومباني الخدمات واستكمال مشروعات رصف الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية.

واختتم النائب احمد محسن، بالتأكيد على أن تطوير القرى عبر مبادرة حياة كريمة والارتقاء بمستوى معيشة 60 مليون مواطن في غالبية المحافظات، فكرة غير مسبوقة بالمرة، تنفذ على الأرض المصرية بإرادة سياسية حديدية من جانب القيادة السياسية، لصالح ملايين المصريين.