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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707157/محمد-عبده-أنا-أول-عربي-يغني-على-أوبرا-باريس-وأغضبني-غناء-ابني-في-ليالي-رمضان

حل الفنان محمد عبده ضيف على برنامج “تفاعلكم” ، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية ، والذي كشف من خلال العديد من التصريحات المثيرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات ببرنامج تفاعلكم لـ سارة دندراوي

وقال محمد عبده خلال ضيافته ببرنامج تفاعلكم بأنه أول عربي يقف على مسرح أوبرا باريس، مضيفا: “نفدت التذاكر ووافقوا على إقامة حفل إضافي في ليلة أخرى بسبب كمية الحجوزات، وهذه سابقة لم تحدث من قبل”.

واستكمل: متعهد الحفل اعتقد أن الجمهور سيكون من العرب المتواجدين هناك، لكن الإقبال على الحفل شمل الجمهور من السعودية والخليج.

محمد عبده: برفض عمل ابني في الغناء

وتطرق محمد عبده في حديثه إلى نجله عبد الرحمن اذ قال بأن غناء نجله في برنامج “ليالي رمضان” فاجئه واغضبه كثيرا مؤكدا أنه يدخر نجله لأهلة فقط وليس كمطرب وفنان.

وتابع محمد عبده خلال برنامج “تفاعلكم”: “ممكن عبد الرحمن يكون فنان متذوق للفن، وهو يعزف بطريقة جميلة على الأورج والبيانو، لكن مطرب لا، وأنا أرفض هذه الحرفة له، أنا حر”.

أخر أعمال محمد عبده

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد عبده أغنية بعنوان "كتير اشتقت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

وهذا ونشب خلال بينله وبين الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله، على تصريحات الفنان محمد عبده التي انتقده فيها ورابح صقر بأنهم لم يطورا أنفسهم في الغناء واتجهوا إلى بعض الأغاني التي لن تدوم طويلاًورغم هجوم محمد عبده إلا أن تصريحات عبد المجيد عبد الله في لقاء له مع برنامج ET بالعربي اتجهت إلى الإشادة به، بعد أن اعتبر عبد الجيد عبد الله نفسه أنه سيظل تلميذاً للفنان محمد عبده وتعلم الكثير على يده.

وتابع قائلاً: "سأظل تلميذاً للأستاذ محمد شيخ الفنانين هذا وأستاذنا كلنا ورائد وعملاق من البقية وآخر عظماء المغنيين".

تعليق عبد المجيد عبدالله جاء بعد انتقادات الفنان محمد عبده له من خلال لقاء له مع الإعلامي علي العلياني خلال شهر رمضان في برنامج مراحل والتي هاجم فيها رابح صقر وعبد المجيد عبدالله بالإضافة للراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح ثم قدم اعتذاراً بعد ذلك عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.