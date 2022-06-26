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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707156/رئيس-حزب-الجيل-الديموقراطي-توقيت-الحوار-الوطني-مميز-في-ظل-التحديات-الحالية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، إن توقيت الحوار الوطني الحالي مهم جدا مميز، خاصة أنه يأتي في ظل أن هناك تحديات دولية وإقليمية ضخمة جدا في الوقت الحالي، وتحتاج تلك التحديات إلى ضرورة تضافر الجهود والاصطفاف خلف الرئيس والدولة ومؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف "الشهابي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر تشهد تحديات داخلية عديدة، سواء تحدي البطالة والفقر ومعاناة الكثير من فاتورة الإصلاح الاقتصادي التي كان لابد منها إلى جانب التحديات الإقليمية التي تأتي من الحدود الغربية من ناحية ليبيا، وتحدي السد الإثيوبي إلى جانب بعض الدول الإقليمية التي تنافس مصر في دورها القيادي.

وتابع أن الحوار الوطني في هذا التوقيت يساعد في مواجهة هذه التحديات في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلت الاقتصاد العالمي في كساد، وجعلت الغذاء نفسه أصبح عملة نادرة.

رئيس حزب الجيل الديموقراطي: أعددنا ورقة ببرنامجنا السياسي

وأردف أن حزب الجيل الديموقراطي أعد ورقة ببرنامجه السياسي، موضحا أن الحزب رؤيته محددة، والتي تنقسم لأربع محاور منها المحور السياسي والذي يشمل ثلاث قضايا، والمحور الاقتصادي والذي يشمل خمس قضايا، والمحور الفني والتعليمي والثقافي والذي يسعى الحزب من خلال هذا المحور استعادة قوة مصر الناعمة لتكون لمصر الريادة في محيطها العربي، والمحور الاجتماعي أيضا.

وواصل أن المحور السياسي يستهدف الحزب منه استعادة الرضاء الشعبي على الدولة المصرية، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي قرار كان لابد منه، "مكنش ينفع مصر تمشي بالتشوهات الضخمة في الموازنة العامة للدولة، وكان لازم يحصل، إصلاح اقتصادي"، وكان لابد أن يتحمل المواطن فاتورة الإصلاح الاقتصادي.