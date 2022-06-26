انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمد نشات العمده: تيسيرات الدولة لرجال الأعمال “تاريخية”.. وتضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707155/النائب-محمد-نشات-العمده-تيسيرات-الدولة-لرجال-الأعمال-تاريخية-وتضع-مصر-على-خارطة-الاستثمار-العالمي

قال النائب محمد نشات العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تضع نصب عينيها خلال الفترة المقبلة، على إحداث نقلة في الاستثمارات المحلية والعالمية في مصر، انطلاقًا من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بمختلف المشاريع العملاقة والضخمة بالبلاد، والرهان على الاستثمارات في تحقيق قفزة اقتصادية للبلد.

دوت الخليج

صناعة النواب: تيسيرات الدولة لرجال الأعمال “تاريخية”.. وتضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي

ونوه نشأت، في تصريحات له اليوم، بتأكيد مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة وعبر التفكير في زيادة مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة بنسبة 10 مليارات دولار سنويًا، وطرح وثيقة ملكية الدولة وغيرها، أن القطاع الخاص لدية فرصة ذهبية للاستثمار في مصر وزيادة تواجده.

وشدد عضو صناعة البرلمان، على أن الحكومة تقدم تسهيلات غير مسبوقة للقطاع الخاص، ومنها منح الرخصة لأى مشروع استثمارى فى 20 يومًا فقط، علاوة على وجود رخصة ذهبية يتم منحها من مجلس الوزراء للمستثمرين فى مشروعات محددة، بالإضافة إلى قيام الحكومة بفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص لإدارة أصول الدولة عن طريق وثيقة ملكية الدولة.

واختتم، نائب الصعيد، بالتأكيد على أن كل هذه الخطوات تضع مصر في قلب الاستثمارات الدولية وفي صدارة خارطة الاستثمار الأجنبي في قارة أفريقيا.