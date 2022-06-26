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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707172/صناع-الخير-تطلق-مبادرة- صك-الأضحية-لتوصيل-لحوم-الأضاحي-لمستحقيها-فى-قري-مصر

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية ولأول مره مبادرة صك الأضحية تستهدف الأنابة عن المضحين فى ذبح أضاحيهم من خلال صك الأضحية بحسب الشروط الشرعية التى أقرتها دار الأفتاء المصرية فى هذا الشأن وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قرى مصر وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وأعلنت صناع الخير أنها خصصت صك الأضحية فى اللحوم البلدية البقرى بمبلغ 4800 جنيه وفى اللحوم البلدية الجاموسى بمبلغ 4300 جنيه وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 4600 وإتاحة امكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين.

من جانبه أوضح هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة بدأت هذا العام ولأول مره إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تلبية لرغبة الجمعيات القاعدية التى تتعاون معها المؤسسة فى أشطة المؤسسة المختلفة داخل القرى الأشد إحتياج فى أنحاء الجمهورية كون لحوم الأضاحى إحتياج ضروري للأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى المستهدفة.

وتابع عبدالفتاح: سوف تقوم صناع الخير بذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلي عصر أخر أيام التشريق وسوف يتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون التوزيع بعد الذبح مباشرة لكي تستفيد الأسر من اللحوم مباشرة وسوف يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعي فى المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلي أن دخول صناع الخير مجال الوكالة عن المضحين فى الأضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتى موازيا لتوسع المؤسسة فى أنشطتها الخيرية المتعددة لتلبية الإحتياجات الأهم جنباً إلي جنب مع تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال الوقاية من الأصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك فى عنينا وحماية مرضى القدم السكرى من بتر القدم كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الأشد إحتياج من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.

صناع الخير تطلق مبادرة "صك الأضحية" لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قري مصر

وحول المناطق التي تستهدفها صناع الخير في توزيع لحوم الأضاحي أوضح عبد الفتاح أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية فى كل القرى الأشد إحتياج على مستوى الجمهورية وبخاصة في المناطق الحدودية والنائية وان لحوم الأضاحى مثلها مثل كل خدمات صناع الخير سوف تصل إلي سكان القري الأشد إحتياج بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين وعبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المختلفة وإن من بين المحافظات التى سوف يتم التوزيع فيها الفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة وغيرها من المحافظات.