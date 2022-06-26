البنك العربى الافريقى يحقق أحلامك بقرض بـ 2 مليون جنيه..أعرف التفاصيل

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707174/البنك-العربى-الافريقى-يحقق-أحلامك-بقرض-بـ-2-مليون-جنيهأعرف-التفاصيل

أعلن البنك العربى الافريقى عن قرض حساب المرتبات بقيمة 2 مليون جنيه، حيث يتميز قرض البنك العربى الافريقى بأنه بدون مصاريف إدارية ومتاح لمدة 10 سنوات، ويرصد دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض حساب المرتبات من البنك العربى الافريقى.

البنك العربى الافريقى

نشر البنك العربى الافريقى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "أحلامك هتتحقق بقرض حساب المرتبات (Payroll) من البنك العربى الافريقى الدولى ،بدون مصاريف إدارية، حتى 10 سنوات، وقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه، وبطاقة ائتمان بدون رسوم، وإصدارتأمين مجاني الحياة طوال فترة سداد التمويل".

التقديم على قرض حساب المرتبات من البنك العربى الافريقى

- في البداية فتح حساب في البنك العربى الافريقى الدولى أي فرع على مستوى الجمهورية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- لايقل السن عن 21 سنه والا يزيد عن 65 سنة عند تاريخ انتهاء التمويل.

- يجب أن يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر على الأقل في الكان الحالي الذي يعمل به.