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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707168/بنك-الاسكندرية-يكشف-تفاصيل-صرف-حوالات-شركة-جوجل

كشف بنك الاسكندرية عن تفاصيل صرف حوالات شركة جوجل، بناءً على تساؤلات العديد من عملاء بنك الاسكندرية لاسيما من يستخدمون خدمة ويسترن يونيون بنك الاسكندرية في التحويلات، لذلك يقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن صرف حوالات شركة جوجل.

بنك الاسكندرية

أكد بنك الاسكندرية عند صرف حوالات ويسترن يونيون الواردة من شركة جوجل للمستفيدين منها عيتم التأكيد على ما يلى:

- وجود الايميل الوارد من جوجل للمستفيد والذى يوضح مبلغ التحويل واسم المستفيد.

- يكون الطلب من العميل (المستفيد ) ضروره كتابة الغرض من التحويل ( وهى عائد للمستفيد نتيجة الخدمة التي يقدمها على مواقع التواصل الاجتماعى ).

- يكون الغرض منها عائد من (تحفيظ قران – تعليم لغات – نشرابحاث علمية استشارات قانونية وغيرها.

رقم خدمة عملاء بنك الاسكندرية

- التواصل على رقم خدمة عملاء بنك الاسكندرية الخط الساخن على 19033.

- التواصل الدولي مع خدمة عملاء بنك الإسكندرية من خارج مصر هو: 0020233006830، أو 0020219033.