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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707165/أستاذ-اقتصاد-مصر-ضخمت-استثمارات-بملف-الطاقة-بلغت-1068-مليار-جنيه

أشادت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، بما تقدمه مصر من قرارات متميزة في ملف الغاز والطاقة، حيث ترى أن مصر في ملف الطاقة تعيد بناء الجعرافيا في المنطقة بأسرها بفضل الدبلوماسية الرئاسية والزخم السياسي الفعال للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل مصر محط أنظار العالم.

وأضافت "علي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أن الطاقة تساوي الأمن القومي، وهذا يعني أنها تحتل من ملف الرئاسة جهد كبير جدا ومتواصل خاصة بعد انتقال مصر من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة للطاقة، والنجاح في هذا القطاع اعتمد على محاور أساسية وإدارة رشيدة حقيقة يفتقدها العالم اليوم.

وتابعت أن مصر اعتمدت على سياسة إدارة الطاقة، وهذه نقطة مهمة لأن العالم حاليا اكتشف أنه تأخر في كيفية إدارة سياسة الطاقة، ولكن مصر في هذا الملف تنبأت مبكرًا وعملت على وضع محاور أساسية في سياسة إدارة الطاقة، وتم ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع منذ تولي الرئيس السيسي وصلت إلى 1068 مليار جنيه.

خبير اقتصاد: مصر أصبحت رقم مهم في معادلة الطاقة الدولية

وأوضحت أن حسن إدارة هذا الملف من بداية تولي الرئيس السيسي وهذا الآن اعتمد على عدة محاور أساسية أهمها تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وهو ما يفتقده العالم اليوم في مشكلة روسيا وأوكرانيا، حيث إن إدارة الطلب وتأمين الاستدامة مما يفتقده العالم الآن، إلى جانب حوكمة القطاع والبحث فيه عن القيمة المضافة حيث إن الهدف الأسمى لمصر ليس استخراج الغاز فقط، وإنما العمل على تحويل هذا المنتج الاستراتيجي الطبيعي إلى ما يمثل قيمة إضافية حقيقية من خلال مشروعاتها التحويلية التي تمت على الغاز الطبيعي لاحقا على مراحل التصدير.

وأردفت أن مصر ببوابتها الجيلوجية وخريطتها الجيلوجية وحسن إدارتها لهذا الملف أصبحت رقم مهم في معادلة الطاقة الدولية، ولاعب أساسي في المسرح الجيوسياسي العالمي.