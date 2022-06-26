وظائف بنك المصرف المتحد بمرتبات مجزية.. دوت الخليج ينشر التفاصيل

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /707163/وظائف-بنك-المصرف-المتحد-بمرتبات-مجزية-تحيا-مصر-ينشر-التفاصيل

ينشر دوت الخليج تفاصيل وظائف بنك المصرف المتحد للشباب من الجنسين والخدمات التى يوفرها، وتكون وظائف بنك المصرف المتحد بمرتبات مجزية حيث يقبل الكثيرون على التقديم فيها، في إطار فرص عمل خالية للشباب والحد من ارتفاع نسبة البطالة واكتساب خبرات وكفاءات جديدة.

وظائف بنك المصرف المتحد فتح بنك المصرف المتحد باب التقديم على موظفين خدمة عملاء داخل فروعه براتب ٦٠٠٠ جنيه لاصحاب المؤهلات شباب أو أناث من مختلف المحافظات. شروط وظائف بنك المصرف المتحد - توافر مؤهل عالي بدرجة بكالورويوس أو أعلى. - تحدث اللغة الانجليزية بطلاقة . بنك المصرف المتحد في ضوء رصد وظائف بنك المصرف المتحد يجب العلم أن المصرف المتحد أنشئ بقرار من البنك المركزي المصرى . يبلغ رأس المال المدفوع للمصرف المتحد 3.5 مليار جنيه مصري ، ولأول مرة في تاريخ المصارف المحلية و العالمية يملك البنك المركزي المصري نسبة 99.9% من المصرف المتحد.

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